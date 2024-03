L’Inter incrocia quindi la propria bestia nera, una squadra che non perde in casa dalla prima di campionato contro il Milan. E lo fa proprio nel giorno in cui, magari solo inconsciamente, potrebbe giocarsi il «jolly» con un rodaggio dei tre big che devono trovare il ritmo dopo l’infortunio (Acerbi, Thuram e Calhanoglu) e senza bruciare insomma troppe energie psicofisiche, lasciando Lautaro in panca almeno inizialmente", scrive il Corriere della Sera.