City-Inter, San Siro aperto per la finale: ci siamo. Pronti 30 mila biglietti: i dettagli

"Sono moltissime le possibilità che l’Inter riesca a ottenere tutti i via libera necessari per aprire ai propri tifosi San Siro per la sera della finale di Champions. I supporters nerazzurri potrebbero così assistere al match contro il Manchester City del 10 giugno a Istanbul su un maxi schermo posizionato nel settore arancio. Il Comune ha caldeggiato per questa soluzione, che eviterebbe assembramenti non semplici da gestire in piazza Duomo".