Inter-Borussia, Sanchez sostituito alla fine del primo tempo per un infortunio

Non si fermano le brutte notizie per l’Inter in questa giornata. Antonio Conte è stato costretto prima a rinunciare ad Hakimi per il coronavirus. In panchina non c’era neanche Sensi per un problema di affaticamento e si era aggiunto agli indisponibili a causa del covid19.

E come se non bastasse, alla fine del primo tempo, ha dovuto sostituire Alexis Sanchez – l’attaccante che aveva scelto per giocare da titolare accanto a Lukaku – con Lautaro Martinez. Nessuna scelta tattica, si tratta di infortunio. Il cileno è stato sostituito a causa di una contrattura all’adduttore destro.