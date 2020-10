Inter-Borussia M’Gladbach: Sensi neanche in panchina, out per affaticamento

Non è neanche in panchina. Come al derby Sensi non è tra gli uomini a disposizione di Conte neanche per la gara contro il Borussia M’Gladbach. Il giocatore era squalificato in campionato. Ma questa volta è out – non è neanche segnalato tra gli uomini in panchina – per un affaticamento muscolare: evidentemente il mister ha pensato di non rischiarlo. Un uomo in meno a centrocampo per l’allenatore nerazzurro che non può contare neanche su Young e Gagliardini, ancora out a causa del coronavirus e che da oggi non potrà neanche contare su Hakimi per lo stesso motivo.