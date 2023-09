Sky – Inter, Inzaghi prepara almeno tre cambi per il Sassuolo: la probabile formazione

Alcune novità di formazione per Simone Inzaghi in casa Inter verso la sfida col Sassuolo di mercoledì: pronti almeno tre cambi

Alcune novità di formazione per Simone Inzaghi in casa Inter verso la sfida col Sassuolo di mercoledì. Secondo Sky Sport, i possibili cambi tra i nerazzurri sono tre in particolare. In difesa, è pronto de Vrij; sulla fascia destra tornerà Dumfries e a centrocampo si rivedrà Barella dal 1’. Il grande dubbio di formazione è a sinistra, tra Dimarco e Carlos Augusto.