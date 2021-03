Inter, riecco il Sassuolo: nella gara di andata il ritorno al passato e la svolta

Da Sassuolo a Sassuolo: l’Inter capolista si prepara per la sfida contro gli uomini di De Zerbi, battuti all’andata con un secco 0-3 che segnò la svolta della stagione dei nerazzurri. Così scrive La Gazzetta dello Sport: “La...

Da Sassuolo a Sassuolo: l'Inter capolista si prepara per la sfida contro gli uomini di De Zerbi, battuti all'andata con un secco 0-3 che segnò la svolta della stagione dei nerazzurri. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "La controrivoluzione contiana nell'Inter 2.0 è stata il passo più importante per ritrovare vecchi equilibri e ridare certezze alla squadra. In questo campionato ci sono state fin qui due Inter: quella delle prime otto giornate, con il trequartista alle spalle della Lu-La, con due uomini in linea nel cuore della mediana e una difesa a lasciata troppe volte in balia delle ripartenze avversarie. E poi quella di oggi, che ha preso forma praticamente un girone fa, nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo (0-3)".