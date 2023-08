Sky – Inter, si sta sbloccando la trattativa per Pavard: nuove rassicurazioni

Si sta sbloccando la trattativa che dovrebbe portare Benjamin Pavard all'Inter . I nerazzurri, come noto, hanno fissato una deadline: o l'operazione si conclude entro oggi o si cambia obiettivo. Come riporta Sky Sport, l'affare sta viaggiando verso la fumata bianca, con i due club che hanno avuto nuovi contatti in queste ore.

In viale della Liberazione si respira ottimismo, e la dirigenza interista ha ricevuto nuove rassicurazioni direttamente dai bavaresi: si attende soltanto il via libera per poter far arrivare il giocatore a Milano e fissare le visite mediche, prima della firma sul contratto.