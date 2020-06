SM – Inter, ecco le scelte per la gara con la Samp. Sanchez o Lautaro? Conte ha deciso

L’Inter si prepara al ritorno in campo anche in campionato e domani sera si troverà di fronte la Sampdoria al Meazza. Sarà chiamato agli straordinari Christian Eriksen, come riporta SportMediaset, che con l’infortunio di Sensi dovrà prendere in mano il centrocampo nerazzurro al fianco di Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Sulle fasce confermati Candreva e Young, così come il tridente difensivo Skriniar-DeVrij-Bastoni. In avanti, invece, nonostante siano in rialzo le quotazioni di Sanchez, Conte sembra orientato a riproporre Lukaku e Lautaro Martinez: il tecnico non intende infatti panchinare subito il numero 10 argentino.