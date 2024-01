Inter, chi ha più chance di giocare tra Lautaro e Dimarco. Pavard e Dumfries…

Due recuperi importantissimi e l’infermeria di casa Inter si svuota. Resta solo il lungodegente Juan Cuadrado ai box, Simone Inzaghi ha tutti gli altri giocatori della rosa a sua disposizione per la sfida col Verona di domani. Ecco le probabili scelte dell’allenatore nerazzurro per la gara di San Siro, secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport.

“Come previsto, sia Lautaro sia Dimarco, ieri, sono tornati ad allenarsi in gruppo. Significa che i rispettivi infortuni sono definitivamente smaltiti. Scontata, a questo punto, la convocazione per il match con il Verona. Per quanto riguarda l’impiego dei due giocatori, invece, la palla passa ad Inzaghi. Il più scalpitante è il Toro, che fosse per lui giocherebbe dall’inizio. Per riprendere la sua esaltante stagione e per cancellare l’ultimo ricordo lasciato sul campo, ovvero il rigore sbagliato contro il Bologna, che poi ha eliminato i nerazzurri dalla Coppa Italia.