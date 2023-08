Inter, cena mercato dirigenza-tecnico. “Club scottatissimo da Lukaku, per niente da Scamacca”

Archiviata la questione Scamacca , l'Inter si è riunita ieri sera per capire come andare avanti sul mercato. A Inzaghi manca l'attaccante e ieri ne ha parlato col club ed è stato deciso su quale attaccante piazzare l'affondo.

"Ieri a cena sul menu di Appiano solo e soltanto mercato: da un lato i dirigenti e dall’altro Simone Inzaghi in un rendez-vous dopo la tournée giapponese per verificare lo stato dell’arte in questa estate turbolenta. Era un modo per riannodare il filo, confrontare visioni differenti e, pur senza farsi prendere dalla fretta, dare una rotta alla trattativa più importante, quella per il centravanti che ancora manca a Simone Inzaghi", si legge su La Gazzetta dello Sport.