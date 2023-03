Tesoro San Siro, all’Inter lo scudetto incassi: col Benfica possibile nuovo record

Linfa vitale per il club nerazzurro dai ricavi stadio: dati molto interessanti e grandi prospettive per i prossimi impegni

Daniele Vitiello

Nella difficoltà in cui si trova a doversi misurare l'Inter, un appiglio fondamentale è rappresentato dal grande affetto del tifo nerazzurro. Il sostegno delle migliaia di persone che si riversano puntualmente al Meazza è senza dubbio un valore aggiunto anche a livello economico. Il Corriere dello Sport fa il punto sui numeri clamorosi: "Tesoro San Siro. È così da anni ormai: l’Inter puntualmente vince lo scudetto del pubblico... e quello degli incassi. Accadeva pure quando la squadra nerazzurra non era così competitiva. Peraltro, il trend proprio non vuole fermarsi: si continua a salire. Addirittura, la media spettatori in questa stagione, considerando il solo campionato, supera quota 70 mila, per la precisione 72.381. Il Milan stavolta è vicinissimo (72.153), ma ancora sotto. Inoltre, limitandosi sempre alla serie A, la squadra nerazzurra è l’unica ad aver portato allo stadio più di un milione di spettatori: 1.013.329".

L'Inter comunica il dato spettatori di partita in partita, ma non i ricavi. Basandosi però sui dati emersi nell'ultimo bilancio sui ricavi stadio è possibile fare un calcolo in prospettiva: "In prospettiva, quindi, non si sbaglia a pensare che la voce ricavi da stadio per l’esercizio in chiusura il prossimo 30 giugno toccherà e probabilmente supererà i 60 milioni. Del resto, in aggiunta rispetto alla stagione passata, oltre alla capienza sempre al massimo, c’è certamente un quarto di finale di Champions in più. E, se la sfida con il Benfica dovesse prendere la piega giusta, magari anche una semifinale…", si legge.

Per la sfida del ritorno dei quarti di Champions League con i lusitani, secondo il quotidiano, "non si sbaglia a mettere in preventivo un nuovo record d’incasso per il club nerazzurro. Scalzando l’attuale, pari a quasi 7,9 milioni di euro, che risale al match con il Barcellona del 10 dicembre 2019". Una discreta e ulteriore boccata d'ossigeno.