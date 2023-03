CdS – Inter in ansia per Calhanoglu: infortunio da valutare con controlli specifici

I nerazzurri attendono il rientro in Italia del centrocampista dopo quanto accaduto in nazionale per capire l'entità dell'infortunio

Brutte notizie dall'estero per Simone Inzaghi. L'allenatore dell'Inter ha ricevuto ieri sera la notizia dell'infortunio di Hakan Calhanoglu , costretto a lasciare il campo nel primo tempo di Turchia-Croazia (0-2 il risultato finale, ndr). Il club nerazzurro attende ovviamente il rientro del centrocampista per poterne valutare le condizioni.

Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport. Questo il focus: "Inter in ansia per Calhanoglu. Il centrocampista è stato sostituito al 38’ del primo tempo da Yuksek nel match contro la Croazia valido per le qualificazioni a Euro 2024. L’infortunio di natura muscolare alla coscia sinistra verrà valutato nei prossimi giorni. Calhanoglu al rientro in Italia sarà sottoposto a ulteriori controlli sperando di non perderlo in vista della Champions".