Inter-Bologna, possibili esclusioni sulle fasce: “Darmian-Hakimi, la situazione”

Antonio Conte è alle prese con le scelte di formazione in vista della sfida di questa sera contro il Bologna a San Siro. E secondo il Corriere dello Sport, l’allenatore dell‘Inter potrebbe optare per alcune rotazioni anche sulle fasce:

“I dubbi, più che altro, riguardano le fasce laterali, quella destra in particolare. La coppia Hakimi-Perisic, infatti, potrebbe essere ritenuta troppo offensiva e, allora, ecco che non sarebbe del tutto sorprendente se venisse confermato Darmian al posto del marocchino. L’ex-United, comunque, è in grado di giocare anche a sinistra, dunque occhi alle combinazioni, anche in prospettiva Shakthar, avversario che, sulla carta, si chiuderà certamente di più rispetto al Bologna“.

(Fonte: Corriere dello Sport)