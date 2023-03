Inter, Skriniar e Dimarco verso il recupero e mettono il Lecce nel mirino. Correa…

Skriniar e Dimarco mettono nel mirino il Lecce. I due giocatori avevano saltato la trasferta di Bologna, lo slovacco per una lomboglutalgia sinistra, mentre l’esterno si è dovuto fermare per un affaticamento muscolare addominale. "Inevitabile che l'impegno europeo in divenire abbia la propria importanza, nel ragionare sui due recuperi", sottolinea il Corriere dello Sport.