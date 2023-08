Inter, società chiara: scudetto obiettivo dichiarato. “Ogni scelta fatta in quella direzione”

"Anche se hanno fatto le valigie elementi del valore, del carisma e dell’esperienza di Onana, Skriniar, Brozovic, Lukaku e Dzeko. Suning non ha più la capacità di spesa del 2019, quando prese in panchina Conte, mise in piedi una campagna acquisti sontuosa e la pandemia non si era ancora affacciata. Questo però non vuol dire che, tenendo in sesto i conti, Zhang non stia facendo il possibile per vincere. Ecco perché chiede uno sforzo ancora maggiore a livello di idee e di ingegno a Marotta, Ausilio e Baccin. Dal 2 settembre in poi, con il mercato chiuso, il “carico” passerà sulle spalle di Inzaghi che dovrà dare la caccia al primo tricolore della sua carriera".