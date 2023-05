GdS – Inzaghi specialista, l’Inter può sognare il Tripletino. Lautaro da Pallone d’Oro

L'Inter batte in rimonta la Fiorentina e conquista la nona Coppa Italia della sua storia. Un altro successo per i nerazzurri, che mettono in bacheca un altro trofeo dopo la Supercoppa vinta a gennaio e possono ora pensare alla finale di Champions League. Protagonista assoluto, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, è Lautaro Martinez, autore di una doppietta: "Un tango argentino per la Coppa Italia. Subito in gol Nico Gonzalez, dopo tre minuti; poi Lautaro Martinez, prima che si spegnesse il primo tempo, ha ribaltato la notte con due gol bellissimi e ha regalato la nona Coppa Italia all'Inter. Protagonista assoluto, anche per l'impatto sulla partita e la presenza da leader.