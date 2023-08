Inter, ecco Sommer. Sfumato Trubin, si tratta Bento. E salgono le quotazioni di Audero

Dopo lunga trattativa, l'Inter ha chiuso per l'arrivo di Yann Sommer. Ieri il portiere è sbarcato a Milano e oggi sosterrà le visite mediche prima dell'annuncio ufficiale. Adesso il club nerazzurro è a caccia del vice di Sommer. Con molta probabilità non sarà Trubin, ormai vicinissimo al Benfica. "L’Inter sperava di poterlo prelevare a zero il prossimo anno, grazie al filo teso col giocatore, ma l’ingresso in scena del Benfica per prenderlo subito, a oltre 10 milioni e con una maxi-percentuale agli ucraini sulla futura rivendita, ha cambiato completamente il quadro", sottolinea la Gazzetta dello Sport.