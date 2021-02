Dalla Spagna – L’Inter studia le opzioni in attacco. Occhi su En-Nesyri, ma la concorrenza è alta

L'Inter segue con attenzione l'attaccante marocchino del Siviglia autore di 17 gol in 30 gare tra Liga spagnola e Champions League

Tra i giocatori che si stanno mettendo più in mostra in Liga e in Champions League c'è l'attaccante del Siviglia Youssef En-Nesyri. L'attaccante sta vivendo una grande stagione: 13 gol in 23 presenze in campionato, 4 reti in 7 gare di Champions League. Ottime prestazioni che hanno attirato la attenzioni di tanti top club. A gennaio il Siviglia ha rifiutato un'offerta di 30 milioni dal West Ham; la clausola rescissoria dell'attaccante è di 80 milioni.