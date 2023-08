Inter, sondaggio del Frosinone per Agoumé. Il centrocampista preferisce l’estero

Il centrocampista classe 2002 è in uscita e nei giorni scorsi si è fatto avanti il Frosinone che lo vorrebbe per sistemare il centrocampo

Tra i giocatori in uscita dall'Inter c'è anche Lucien Agoumé. Il giovane centrocampista classe 2002 andrà a giocare altrove, anche perché in nerazzurro troverebbe poco spazio. Dopo l'annata in Francia potrebbe trovare squadra in Italia, in Serie A.