Inter, verso il sorteggio di Champions League: tutto ciò che c’è da sapere

Durante la cerimonia del sorteggio verranno assegnati dalla UEFA i premi relativi alla stagione 2022/2023. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è uno dei tre candidati al premio di di Allenatore dell'Anno UEFA 2022/23 per il calcio maschile. Assieme a lui Josep Guardiola (Manchester City) e Luciano Spalletti (ex Napoli).

Per quanto riguarda il premio di Giocatore dell'Anno i candidati sono: Kevin De Bruyne (Belgio e Manchester City), Erling Haaland (Norvegia e Manchester City) e Lionel Messi (Argentina e PSG, ora Inter Miami).

GLI SPAREGGI IN CORSO

Molde (NOR) - Galatasaray (TUR)

