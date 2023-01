TS – Inter, chi al posto di Skriniar? In lista un sogno e un pallino di Ausilio

Si legge infatti: "Il primo nome della lista - al pari del sogno Scalvini- è Tiago Djalódel Lilla, giocatore che Piero Ausilio segue dall’estate e che, per caratteristiche (età e ingaggio) risponde perfettamente a quanto ha in mente il ds per l’Inter che verrà. In questi casi occorre però tenere vive più piste. Per questo motivo l’Inter monitora quella che porta a Trevoh Chalobah(che potrebbe entrare in una maxi-trattativa con il Chelsea che coinvolgerebbe pure Denzel Dumfries ). Oltre alle occasioni rappresentate da un paio di svincolati per cui sarebbe necessario pagare solo un conguaglio, ovvero Rodrigo Becao (con l’Udinese) e Çağlar Söyüncü (con il Leicester)".