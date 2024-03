Quando tornano Marko Arnautovic e Carlos Augusto in casa Inter ? Oggi sono arrivate le diagnosi ufficiali: l'attaccante austriaco soffre di un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Per l'esterno brasiliano la diagnosi invece è quella di elongazione muscolare al soleo della gamba destra. Ecco i tempi per Sky Sport.

“Per l'attaccante austriaco si prospetta uno stop di circa 20-30 giorni, a seconda di come evolverà il quadro clinico. Arnautovic si era già fermato, ma all'altra coscia, a fine settembre ed era rimasto fuori per otto partite. Stavolta si tratta di un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Per lui il ritorno in campo avverrà certamente dopo la sosta del 24 marzo. La speranza è di averlo a disposizione già per il match del 1 Aprile fra Inter ed Empoli.