L’Inter vola sulle fasce. 3 gol e 7 assist: Dumfries e Dimarco padroni, Carlos Augusto spinge

"Rispetto alla stagione passata è cresciuta di parecchio la concorrenza: l’azzurro mancino, ad esempio, vede rombare alle sue spalle Carlos Augusto, fresco di prima convocazione col Brasile e, dopo un brevissimo apprendistato, già in rampa di lancio. Dimarco è secondo nella classifica degli assist in A (3, un’incollatura dietro solo a Thuram e Felipe Anderson) e per “interismo” e appartenenza decennale a questi colori ha un’aura diversa: il rinnovo ormai a un passo, con adeguamento a 4 milioni fino al 2028, è lì a testimoniare il nuovo status. Eppure, la sensazione è che a Dimarco servirà battagliare, allenamento dopo allenamento, per garantirsi vantaggio nell’11 ideale di Simone", aggiunge Gazzetta.