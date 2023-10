Olanda, Dumfries: “Su di me era rigore al 100%. Orgoglioso dei tre punti”

È stato Denzel Dumfries a procurarsi il fallo da rigore che è stato battuto da Van Dijk ed è valso tre punti per l'Olanda nel girone di qualificazione agli Europei, contro la Grecia. «Mi ha colpito da dietro - ha spiegato il calciatore dell'Inter sul fallo subito - c'è stato contatto, altrimenti non cadrei. Avevo un vantaggio su di lui, mi ha toccato al cento per cento. Sono orgoglioso della squadra e di come abbiamo fatto questi tre punti. Il campo era un po' particolare, un po' bizzarro per raccontarlo a parole, la palla rimbalzava in maniera strana. Comunque, gara difficile ma buona. A volte bisogna essere in grado di vincere anche se non giochi come fai di solito. Sono orgoglioso di come abbiamo vinto».