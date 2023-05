Milan-Inter, rossoneri più riposati. Ma la squadra di Inzaghi corre di più. Cecchino Lautaro

Tante le gare giocate da Inter e Milan. La squadra di Inzaghi è stata impegnata anche in Coppa Italia nella semifinale con la Juve

Si avvicina il derby d'andata e sale la tensione. Inter e Milan si stanno preparando per una gara fondamentale per la stagione e ci arrivano con una lunga serie di partite giocate. I nerazzurri ancora di più essendo stati impegnati nella semifinale di Coppa Italia contro la Juve.

"In poco più di trenta giorni, dalla 29esima di campionato del 7 aprile alla 34esima dello scorso weekend, Inter e Milan hanno praticamente giocato ogni tre giorni: l’unica settimana libera concessa dal calendario a Pioli, Inzaghi l’ha riempita con la sfida ai bianconeri. Inevitabile, quindi, che l’Inter arrivi un filo più spremuta alla meta e non solo per quella gara di Coppa Italia che appesantisce: ha giocato in totale 9 gare contro 8. Anche isolando le sole sei gare di campionato, i ragazzi di Simone corrono di più rispetto ai colleghi: nel dettaglio, secondo i dati di Hawkeye, 681.226 km contro i 663.772 km rossoneri. Non bastasse, ci sono circa 20mila km in più nei due quarti di Champions. Sommando tutto, l’Inter dal 7 aprile ha sfondato il milione di chilometri, mentre i rossoneri non arrivano a 900mila", spiega La Gazzetta dello Sport.

"In casa Inzaghi Acerbi è più di un soldato fedele: è un feticcio, il tuttofare caro all’allenatore usato in ogni occasione. Il difensore azzurro è sempre partito dall’inizio e ha sempre giocato fino alla fine, a eccezione della sfida in casa con il Monza. La conseguenza è che in questo mini-ciclo ad alta pressione l’ex laziale ha superato i 60 chilometri totali sul campo. Nessuno si è spinto oltre, perfino Brozovic è alle sue spalle. Aggiungendo le due partite di Champions e la Coppa Italia, Acerbi resta pure lassù per minuti giocati (804), mentre Darmian, imprescindibile dopo la caduta di Skriniar, è a 687".

"Nell’ultimo mese, con una sola partita giocata più del Milan, ha calciato 38 volte di più: 141 tiri contro 103 (dati StatsBomb e Stats Perform). Differenza non da poco. Lautaro cerca il gol più di tutti: 26 tiri, contro i 17 di Lukaku, secondo dell’Inter. Nel Milan, invece, Giroud non sta bene e si vede: 7 tiri in un mese. Il milanista più pericoloso così è una grande sorpresa: Alexis Saelemaekers. Calcia più di Leao, più di Diaz, più di tutti. Se volete puntare su un marcatore a sorpresa, lui", chiude Gazzetta.