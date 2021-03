Repubblica – Inter: Pif-Suning, due buone notizie e un ostacolo. Bc Partners…

Il fondo saudita, conferma il quotidiano, sarebbe disposto anche ad accettare temporaneamente il ruolo di socio di minoranza

Eva A. Provenzano

Dei contatti tra Suning e il fondo saudita Saudi Public Investment Fund è tornato a parlare Franco Vanni, questa mattina, sul quotidiano La Repubblica. Il giornalista spiega che da Riad non arrivano né conferme né smentite e aggiunge: "Le buone notizie per la proprietà cinese dell’Inter sono la capacità d’investimento (gestisce 347 miliardi di dollari) e la disponibilità ad accettare, almeno temporaneamente, il ruolo di socio di minoranza. Gli ostacoli potrebbero essere invece politici. Contro Bin Salman è stata presentata a Karlsruhe in Germania una denuncia da Reporters sans frontières per crimini contro l’umanità in relazione all’assassinio nell’ottobre 2018 del giornalista saudita Jamal Khashoggi all’ambasciata di Riad a Istanbul. E un mese fa il governo italiano ha bloccato l’export di missili e bombe verso l’Arabia Saudita e gli Emirati".

Lo stesso fondo, nel 2019, aveva tentato di investire sul Teatro alla Scala di Milano, ma il cda ha rifiutato l'ingresso in società del gruppo nonostante l'impegno era quello di versare 15 mln in tre anni. Lo stesso fondo aveva pensato di fare un'offerta per il controllo del Newcastle. Ma erano stati dissuasi da Amnesty International e BeInSport, che detiene i diritti della Premier League in Nord Africa e Medioriente.

Bc Partners

Bc Partners resta ancora ferma sui 750 mln offerti a Suning per l'Inter. Una valutazione che il gruppo cinese ritiene bassa. Gli Zhang incasseranno dalla cessione del 23% di Suning.com 1.9 miliardi di euro e non hanno ancora abbandonato l'idea di trovare un prestito di 200 mln per resistere alla guida del club almeno fino a giugno.

Le scadenze imminenti

Il 31 marzo l'UEFA farà la verifica sui conti nerazzurri, in particolare su pagamenti degli stipendi e cartellini dei calciatori. Chi non è in regola rischia di non giocare nelle prossime competizioni europee. I nerazzurri hanno dilazionato i pagamenti prendendo accordo con i club a cui deve pagare i cartellini. C'è da saldare la prima rata di Hakimi e al Manchester United ha saldato 1.9 mln di bonus per l'acquisto di Lukaku.

(Fonte: La Repubblica)