CorSera – Bc Partners-Inter, le parole di Stathopoulos sono un segnale

Il giornale ha ripreso le parole del manager del fondo anglo-americano interessato alle quote di Suning

La trattativa con Suning è in piedi e va avanti almeno da tre mesi. L'offerta del fondo inglese è stata inizialmente di 750 mln. In questa fase sarebbe arrivata sul tavolo degli Zhang. E il Corriere della Sera scrive: "La famiglia Zhang ha rifiutato la prima proposta, ma un accordo potrebbe essere trovato nei prossimi giorni e l’uscita allo scoperto di Stathopoulos testimonia una certa fiducia da parte di Bc Partners".

Il gruppo cinese, che ha acquistato nel 2016 l'Inter da Thohir, è andata sul mercato per cercare soci di minoranza. "Ma visto anche quanto accaduto in Cina con il passaggio a due aziende di stato del 23% di Suning.com, non si può escludere che il pacchetto di maggioranza dell’Inter in mano agli Zhang (circa il 69%) cambi proprietà", si legge nello stesso articolo.