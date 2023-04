Inter-Investcorp, Raine e Goldman al lavoro: “Suning, unica opzione è vendere perché…”

Sono settimane cruciali per quanto riguarda il futuro societario dell'Inter. Il fondo del Bahrein Investcorp ha infatti mosso passi in avanti per rilevare le quote del club nerazzurro, con Suning che non ha scelta se non quella di ascoltare eventuali offerte. Spiega Il Giorno: "Gli advisor Goldman Sachs e Raine Group, cui Suning ha conferito già da tempo il mandato a vendere, sono al lavoro. C’è un dato che incuriosisce più di altri: la valutazione che Zhang dà al club è proprio di 1,2 miliardi di euro, ovvero ciò che Investcorp avrebbe speso per rilevare il Milan. Sarà uguale la struttura dell’offerta del fondo di private equity del Bahrain?

Probabilmente nelle prossime settimane ne sapremo qualcosa in più, visto che in viale della Liberazione al momento tutti sono concentrati sul difficile finale di stagione. E’ anche vero, però, che una decisione andrà presa in fretta perché non è poi così lontana la scadenza del maggio 2024, ovvero la “deadline“ per il rimborso del prestito triennale del fondo d’investimento Oaktree da 275 milioni di euro (esclusi i rilevanti interessi al 12%) contratto da uno dei veicoli lussemburghesi, tramite i quali la famiglia Zhang controlla l’Inter. E siccome tentare la strada di un nuovo rifinanziamento del prestito di Oaktree non è per nulla facile (considerati i tassi d’interesse elevatissimi), l’unica opzione per Suning può essere quella di vendere ", si legge.