Inter, senza Champions Inzaghi pagherà per tutti. TS: “A portieri invertiti…”

Gosens apre i conti in avvio, poi ci pensa Candreva a pareggiare i conti con un cross errato che diventa letale per i nerazzurri beffando Onana.

In occasione del gol di Candreva, Onana non è apparso impeccabile: "Secondo grave errore dopo quello sul gol di Kostic in Inter-Juve (pure quel caso, una topica per un problema di posizione)".

"Non si fa peccato in tal senso a sottolineare che, a portieri invertiti, sarebbe finita in goleada per l’Inter. Ochoa - proprio come nel match contro il Milan - ha mascherato con la sua classe immensa le magagne della fase difensiva della squadra di Paulo Sousa".