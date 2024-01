Inter, Supercoppa primo obiettivo stagionale: “Ecco la vera arma anti-Lazio di Inzaghi”

Il Corriere dello Sport torna oggi sulle parole di Simone Inzaghi in conferenza per presentare Inter -Lazio di questa sera. Secondo il quotidiano, c'è un'arma in particolare che l'allenatore nerazzurro è pronto a utilizzare per superare la sua ex squadra e approdare in finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, che ieri ha superato la Fiorentina con un netto 3-0.

"Si può essere nati a Piacenza, essere cresciuti a Roma, vivere a Milano (quella nerazzurra) ed essere assai più scaramantico d’un napoletano. E si può avere in testa un calcio con le proprie formule, aver appena pasteggiato con Guardiola e Spalletti, e poi restare comunque inchiodati a quell’antico modulo della superstizione: la difesa a tre verrà poi, stasera (ore 20 in Italia), ma la Lazio va affrontata prima, con l’arma sottile della psicologia di Simone Inzaghi, le sue umanissime “manie” (l’albergo in cui s’è vinto) o i trucchi più insospettabili di chi non lascia mai una diagonale per caso (parla Mkhitaryan, ma in inglese). Mentre Inter-Lazio si sta avvicinando e l’investitura è solenne ma pure plebiscitaria, Inzaghino afferra la vigilia e ne fa una plastica dimostrazione romantica d’un calcio d’altri tempi. «È inutile negarlo, per me non sarà mai una partita come le altre, perché lì mi hanno fatto diventare uomo. Ed è normale che sia così». La storia è nota, attraversa un ventennio della vita di Inzaghi, e però adesso ch’è finita da un triennio, la priorità rimane la gratitudine e la riconoscenza, che diventano anche scudi per divagare. «Perché bisogna anche dire che la Lazio mi mette sempre in difficoltà».