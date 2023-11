CM – Inter, operazione Taremi non facile: il prezzo e gli ostacoli

L'Inter pensa a Mehdi Taremi per rinforzare l'attacco: ecco la situazione in vista di gennaio e poi giugno

L'Inter pensa a Mehdi Taremi per rinforzare l'attacco. Già la scorsa estate era un'idea per il reparto avanzato di Simone Inzaghi , può tornare d'attualità il nome per gennaio o giugno. Ecco la situazione secondo calciomercato.com:

"L’Inter continua a monitorare la situazione Mehdi Taremi per gennaio. Nonostante il contratto in scadenza a fine stagione l’operazione non è facile, perché il Porto non molla e per il cartellino dell’attaccante iraniano chiedono un indennizzo di 5/6 milioni. E poi c’è la concorrenza: in Arabia Saudita sono pronti a mettere sul piatto un ingaggio da 10 milioni a stagione", si legge.