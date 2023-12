Sky conferma: “Inter, Bastoni vede l’Udinese. L’idea Frattesi a destra e Bisseck titolare se…”

Il punto sulle condizioni dei singoli di casa Inter in vista dell'Udinese. Mancheranno tre giocatori: de Vrij, Dumfries e Pavard. Ottimismo invece per Alessandro Bastoni, come anticipato da FCIN1908.it e confermato da Sky: "Dietro mancano dei giocatori soprattutto a destra. Bastoni ha fatto buona parte della seduta in gruppo, domani intensificherà il tutto e con l’Udinese tornerà (tra i convocati, ndr), sembra difficile dal 1’. Da capire se verrà confermato Carlos Augusto come braccetto sinistro e toglierlo come alternativa in fascia di conseguenza.