In UK – Inter, occhi su Thiago Alcantara: è in scadenza col Liverpool, c’è anche la Juve

L'edizione odierna del Daily Mail conferma un'indiscrezione lanciata dalla Spagna, dal sito Fichajes: Thiago Alcantara nel mirino dell'Inter. Il centrocampista spagnolo è in scadenza di contratto con il Liverpool e non ci sono segnali che possa rinnovare. Sull'ex Barcellona, che dunque è destinato a liberarsi a zero a giugno 2024, c'è anche la Juventus.

Il Daily Mail ricorda però come Thiago Alcantara deve ancora esordire in questa stagione perché è alle prese con un infortunio all'anca accusato a fine aprile. "Thiago sarebbe libero di guardarsi in giro già a gennaio per giugno e Juventus e Inter sembrano poter emergere tra le candidate ad accaparrarselo". Il suo rientro in campo è previsto per inizio 2024.