TS – Inter, Thuram formato ‘Lukaku di Conte’ non basta: super attacco fa cilecca

Tuttosport torna ad accostare Marcus Thuram al primo Romelu Lukaku dopo Inter-Real Sociedad di ieri. Nell’analisi sull’attacco nerazzurro, il quotidiano ‘scomoda’ anche l’attuale centravanti della Roma. “Questa volta il super attacco fa cilecca. Non per colpa di un portiere in stato di grazia o per la sfortuna della "palla che non vuole entrare", ma proprio per una serata senza grandi occasioni create dall'Inter. Inzaghi contro la Real Sociedad ha ruotato tutti i suoi uomini là davanti, ma nessuno è riuscito a trovare la zampata vincente, o a incidere davvero e in modo concreto sul risultato.