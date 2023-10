Inter, Thuram in orbita: “E’ il titolare anche ‘grazie’ a Lukaku perché…”

Domani a San Siro ci sarà anche lo scontro tra Romelu Lukaku e Marcus Thuram. I due, come ricorda il Corriere dello Sport, sarebbero dovuti essere compagni nei piani iniziali dell'Inter, poi è andata come tutti sappiamo. Scrive il quotidiano: "Il 22 giugno è diventato ufficiale l’addio di Dzeko, che firmerà poi da svincolato con il Fenerbahce, e la sera del giorno successivo l’Inter di fatto chiude l’assalto a Thuram, imprimendo l’accelerata decisiva per poi ufficializzarlo a parametro zero il 1° luglio.