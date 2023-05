GdS – Inter, tifosi commoventi: l’entusiasmo silenzia la polemica della Nord

Tra le tante buone notizie per l'Inter in stagione, l'aver portato quasi 2 milioni di spettatori allo stadio. Un dato incredibile, considerando anche gli alti e bassi della squadra di Inzaghi in campionato. Ma l'amore della piazza non è mai stato in discussione e ieri è arrivata l'ulteriore conferma. Il dato, infatti, quasi ha oscurato i mugugni della Curva Nord che continua a chiedere più biglietti per Istanbul.

Scrive la Gazzetta dello Sport: "L’amore del popolo nerazzurro per questi ragazzi è stato commovente lungo tutta questa stramba stagione vissuta sulle montagne russe. Aver portato allo stadio quasi 2 milioni di tifosi fa impressione e, in parte, silenzia anche la polemica della Nord. La curva è rimasta senza vessilli e senza cori ancora una volta nei primi 15’ per contestare il numero di biglietti, a loro dire ridotti nel numero, assegnati per l’Ataturk di Istanbul. In ogni caso, non c’è interista al momento che non stia vedendo crescere l’entusiasmo parallelamente all’entusiasmo della squadra"