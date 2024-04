Inter, dall’Italia all’Europa: progetto globale. Ecco i tre obiettivi di mercato

Il Corriere dello Sport oggi si sofferma sui piani dell'Inter per il presente e soprattutto per il futuro, tra campo e calciomercato. "Dall’Italia all’Europa. E poi, chissà, magari anche al mondo. Dopo aver dominato il campionato e con il ricordo ancora vivo di Istanbul un anno fa, associato, per la verità, anche all’amarezza per l’eliminazione con l’Atletico Madrid, ora l’Inter vuole alzare l’asticella in vista della prossima stagione. L’obiettivo sarà chiaramente fare il bis in campionato, ma anche giocarsela fino in fondo in Champions. Senza dimenticare, inoltre, il Mondiale per club che caratterizzerà l’estate 2025. Il club nerazzurro non si vuole fermare.