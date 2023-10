Inter, tris di fuoco e ghiotta chance: Toro, Roma e Salisburgo per la vetta in A e la Champions

Ad attendere l'Inter al rientro dalla sosta per le Nazionali c'è un tris di partite niente male. Torino (trasferta), Roma e Salisburgo a San Siro. Tre partite in cui si alzerà l'asticella delle difficoltà, ma in cui i nerazzurri hanno la ghiotta occasione di provare a riprendersi la vetta in campionato e, in Champions League, avvicinarsi agli ottavi di finale: