Inter, ora tutto su Frattesi: verrà reinvestita tutta la cifra incassata da Brozovic

Il mercato dell'Inter sta subendo una brusca accelerata in queste ore: il club nerazzurro sta infatti completando la cessione di Marcelo Brozovic all'Al-Nassr per 23 milioni di euro , con il centrocampista croato che andrà a percepire uno stipendio faraonico di circa 100 milioni di euro in 3 anni.

Una volta ultimata l'operazione, la dirigenza di viale della Liberazione si fionderà su Davide Frattesi, da tempo individuato come l'elemento ideale per completare il centrocampo interista. Come scrive Fabrizio Romano, l'Inter sta ora pensando di reinvestire sul classe '99 del Sassuolo tutti i soldi ricavati dall'affare Brozovic. La società nerazzurra rimane ancora cauta in attesa della firma di tutti i documenti dopo le visite mediche di venerdì, dopo di che presenterà la sua offerta ufficiale agli emiliani.