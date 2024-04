Il tanto atteso derby è arrivato. Serata tutt'altro che primaverile, quella offerta da Milano stasera. Milan e Inter si sfideranno sotto la pioggia. Ieri, ad Appiano Gentile, la Curva Nord ha incontrato la squadra in una cornice di tifosi e cori per caricare i ragazzi. Ecco come ha analizzato la gara Benjamin Pavard ai microfoni di Inter TV: "Aspettative per questo derby? Una gara molto entusiasmante, una gara molto importante".