Onana a Inter TV: “Siamo carichissimi, vogliamo giocare bene per i tifosi. Non è ancora…”

L 'Inter si gioca una parte importante di stagione, stasera. Contro il Benfica i nerazzurri dovranno nuovamente rispolverare la loro anima più bella. Quella delle notti di Champions League . Ne ha parlato Andre Onana ai microfoni di Inter TV: "Non è ancora finita? Assolutamente, non è ancora finita. Sono molto emozionato. Affrontiamo una squadra di grande valore, sarà una gara molto difficile. Dovremo replicare la prestazione dell'andata".

"Risultato della gara di andata? Merito non solo mio ma di tutta la difesa. L'obiettivo anche oggi è di portare a casa un altro clean sheet. Il supporto dei tifosi? Abbiamo già visto durante il viaggio il loro sostegno e il loro tifo. Siamo carichissimi, vogliamo giocare bene per loro", ha dichiarato con grande convinzione il portiere nerazzurro. Anche stasera i tifosi nerazzurri non faranno mancare il loro sostegno tra le mura amiche di San Siro.