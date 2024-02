L'Inter di Simone Inzaghi affronta il Lecce in trasferta. I nerazzurri sono alla ricerca dei tre punti per continuare il loro percorso in campionato e mantenere il distacco dalle inseguitrici. Ecco come ha analizzato la sfida Federico Dimarco ai microfoni di Inter TV: "Penso che dobbiamo pensare a noi stessi, a fare la nostra partita e a portare a casa la vittoria."

"Il vento potrebbe creare difficoltà? Per il meteo non ci possiamo fare niente. Dobbiamo fare la nostra partita e basta. Il Lecce? Giocano in casa, hanno i tifosi dalla loro parte. Cercheranno di fare una grande partita per metterci in difficoltà", ha concluso il giocatore nerazzurro.