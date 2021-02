La vera forza nuova dell’Inter 2.0 di Conte. Ed Eriksen ha segnato pure la fine di un tabù

La coppia Lukaku-Lautaro ricopre un ruolo fondamentale, ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la vera forza nuova dell’Inter 2.0 di Conte è la capacità di andare in rete con tanti giocatori in questo campionato, segno evidente di una crescita di tutto il gruppo. I 51 gol segnati in Serie A, portano infatti 12 firme. “Un vanto per l’intera squadra, consapevole ora di poter trovare la via del gol in tanti modi diversi e finalmente anche da calcio da fermo“.

“La punizione ammazza Milan di Eriksen nei quarti ha segnato pure la fine di un tabù che durava da due anni e mezzo, oltre a ridare a Conte un giocatore ritrovato in chiave scudetto. E se al danese aggiungiamo il blitz in Champions League di Darmian, diventano 14 i giocatori a segno in stagione. Insomma, dopo aver cancellato in pochi mesi l’Icardi-dipendenza, Conte è riuscito da una stagione all’altra a smarcarsi pure dalla Lu-La dipendenza. Domani però farebbe volentieri un’eccezione. Con la Lu-La piena è più facile sognare l’impresa e sentirsi pronti per un titolo“.

(Gazzetta dello Sport)