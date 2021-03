CdS – Inter irritata da Pirlo. Una verità serpeggia alla Pinetina e Conte non è sorpreso

Le parole del tecnico della Juve che ha definito l'Inter fortunata per il momento in cui ha trovato casi positivi non sono piaciute

Andrea Della Sala

L'Inter effettuerà oggi nuovi tamponi e dovrà attendere l'esito domani per capire se nella giornata di lunedì potrà riprendere ad allenarsi e se i giocatori convocati dovranno raggiungere le rispettive Nazionali. Nel frattempo in casa nerazzurra hanno fatto eco le dichiarazioni del tecnico della Juve Pirlo che ha definito l'Inter fortunata per i casi positivi in questo momento.

"Anche in assenza di reazioni ufficiali, è chiaro che le dichiarazioni rese ieri da Pirlo non siano state gradite. L’Inter, infatti, si sente tutt’altro che «fortunata». Innanzitutto perché non ci può essere alcuna buona sorte nel rimanere contagiati dal Covid. Alla luce di tutto quello che è accaduto nel mondo da più di un anno a questa parte. Eventualmente, ci si può ritenere fortunati solo perché tutti i positivi stanno bene, o per il fatto che la diffusione del virus sembra sia stata frenata. Inoltre, Conte, al pari dei giocatori e della dirigenza, avrebbero preferito giocare ieri sera con il Sassuolo, piuttosto che complicare il resto del calendario con una gara da recuperare", sottolinea il Corriere dello Sport.

Una verità serpeggia alla Pinetina e Conte non è sorpreso

"La verità è che, dalle parti della Pinetina, serpeggia sempre più intensamente il pensiero che, da parte del fronte juventino, si stia cercando volutamente di agitare le acque, nel tentativo di alzare la pressione per lo sprint scudetto. Eliminata dalla Champions, la Juventus si trova obbligata a dare la caccia all’Inter capolista. Il distacco di 10 punti e ampio, ma per la banda Pirlo c’è l’asterisco di una partita da recuperare e, soprattutto, Lukaku e soci sono meno abituati a giocare con l’ansia del risultato. Il primo a non essersi sorpreso di questo clima è proprio Conte, che ha subito ricordato di averne avuto un assaggio nella semifinale di Coppa Italia disputata a Torino", chiude il quotidiano.