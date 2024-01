Inter-Verona, Fabbri: “Duda? Furbizia! Non fermo il gioco per ste puttanate!”

Ieri sera ad Open VAR, DAZN ha trasmesso chiaramente l'audio del gol di Frattesi in Inter-Verona, soffermandosi sul contatto in area tra Bastoni e Duda. Vengono mostrate però anche le parole dell'arbitro Fabbri, che si accorge immediatamente del contatto: "Uomo a terra!", grida infatti il direttore di gara. Il commento successivo è però "sì vabbè, va...", accorgendosi che Duda si sta per rialzare per poi ributtarsi a terra. Al momento delle proteste dei gialloblu, l'arbitro ha spiegato al capitano del Verona: " Mandali via! Mandameli via! Oltretutto lui si è alzato, mi ha guardato e si è rimesso giù. Si alza, mi guarda e poi si rimette giù! Questa è furbizia! Io non interrompo il gioco per una puttanata!