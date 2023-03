Inter, vertice con Inzaghi: “Stop cali di tensione. Secondo posto obiettivo indispensabile”

"È stata una giornata lunga ieri ad Appiano Gentile, soprattutto per Inzaghi. Anche perché le parole di Marotta a Sky di lunedì pomeriggio avevano già annunciato in parte quello che sarebbe successo ieri alla ripresa degli allenamenti. Il concetto è stato ribadito a Simone dalla dirigenza prima di pranzo, in un primo confronto senza squadra. L’a.d. Marotta, il d.s. Ausilio e il suo vice Baccin hanno parlato chiaramente al tecnico, invitandolo a trovare in fretta una chiave per svoltare. Per centrare l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League (con il secondo posto però, come ora dice la classifica), che resta un obiettivo primario e imprescindibile per la società, bisogna ritrovare la continuità di rendimento e prestazione. E dire addio ai cali di tensione. Perché i soli due punti conquistati tra Monza, Samp, Empoli e Bologna hanno fatto scattare il campanello d’allarme, alzando il livello di preoccupazione del club", spiega La Gazzetta dello Sport.