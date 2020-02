Ricavi da stadio, l’Inter vola: sarà record storico, cifre da capogiro grazie ai tifosi

Ancora un record, ancora una valanga di euro grazie ai tifosi. L’Inter vola per quanto riguarda i ricavi da stadio. E lo farà anche nel derby. Il botteghino farà infatti segnare 5,5 milioni di euro di incassi. Si tratterà della terza gara della storia dell’Inter per incassi in Serie A, ricorda Calcio e Finanza.

“Sarà, inoltre, la quarta sfida stagionale dell’Inter sopra i 70mila spettatori: un dato che ovviamente si riflette anche sui ricavi, che vanno verso quota record. Dopo il primato della passata stagione, infatti, sulla base di presenze e risultati la stima è che infatti il club nerazzurro possa superare in modo importante i 50 milioni di euro, superando il primato già fatto segnare nella passata stagione. E intanto anche per la gara di Coppa Italia contro il Napoli sono già stati venduti circa 50mila biglietti: probabile l’apertura del terzo anello per sfida di mercoledì a San Siro”, sottolinea ancora Calcio e Finanza.