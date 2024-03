Ragionamenti in corso in casa Inter per quanto riguarda il reparto difensivo, soprattutto vista la situazione legata a Francesco Acerbi, col futuro del centrale non più certo come qualche settimana fa. E il club nerazzurro, spiega Tuttosport, ha un nome in testa per il possibile sostituto: "Da oltre un anno il ds Ausilio ha scritto sul proprio taccuino il nome di Per Schuurs. Il 24enne olandese era stato individuato come possibile erede di Skriniar già a gennaio 2023.