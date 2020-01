Paventi: “Young acquisto intelligente. Inter, Conte è stato chiaro. Senza Vidal…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Andrea Paventi ha detto la sua sul mercato dell’Inter tra l’interesse concreto per Young del Manchester United e la pista Vidal:

“Lukaku era l’elemento scelto da Conte per spostare gli equilibri d’attacco. Young lo voleva: lo conosce bene da avversario. Fa molto comodo ma non credo che farà il titolare subito. Ora c’è Biraghi che è in crescita e ha fatto bene a Napoli. Credo che con l’arrivo delle varie competizioni, Young sia un acquisto molto intelligente”.

“Il possibile mancato arrivo di Vidal un alibi per l’Inter? Non lo possiamo sapere. Juve e Inter saranno impegnate in competizioni diverse e quindi non sappiamo quanto lasceranno sul campo. Conte lo ha fatto capire molto bene: dopo aver fatto i miracoli fino ad ora ha bisogno di allungare la rosa. Ma questo non preclude la possibilità dei nerazzurri di restare incollati alla Juve fino a maggio. Con Vidal questo è più semplice”.