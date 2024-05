Sky svela: “Zhang per la cessione dell’Inter chiede 1,3 miliardi”

La richiesta di Steven Zhang per la cessione dell’Inter. La svela Sky Sport, che fa il punto sulla situazione societaria nerazzurra e si proietta al futuro. Se con Pimco “tutto dovesse andare per il verso giusto, sarebbe una importante boccata di ossigeno e liquidità per Steven Zhang e una soluzione ponte per trovare nuovi partner nella gestione del club in grado di investire o proprio un nuovo compratore, avendo dilatato il lasso di tempo con una nuova scadenza, in grado di soddisfare la richiesta della proprietà cinese di 1,3 miliardi di euro per l’acquisizione dell’Inter”, si legge.